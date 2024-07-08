شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من القناصل يزورن منطقة Imagine Monet بموسم جدة 2024 والان نبدء بالتفاصيل

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استكشاف عبقرية مونيه بالمعرض

الدمام - شريف احمد - زار عدد من القناصل العامون والمعتمدون لدى المملكة اليوم، منطقة "Imagine Monet" (تخيّل مونيه)، إحدى وجهات موسم جدة 2024.واطلعوا خلال الزيارة على أقسام المعرض التفاعلي الذي يعد الأضخم لأشهر 200 لوحة للفنان كلود مونيه، واستمتعوا بتجربة فنية فريدة تجمع بين أصالة الفن وتطور التقنية الحديثة، وسط أجواء تحاكي لوحات مونيه، وذلك من خلال (تخيل مونيه) الذي يبدأ بلوحة"انطباع، شروق الشمس" (1872) الشهيرة، ويختتم بسلسلة"زنابق الماء" (1914- 1926).وتجولوا في اقسام المعرض الذي يمثل رحلة عبر الزمن لاستكشاف عبقرية الفنان وفهمه العميق للضوء واللون؛ كونه يُقدم تجربة أصيلة محبي الفن الأصيل، حيث صمم مبدعو المعرض (غرفة اكتشاف) بمثابة رحلة تعليمية تبدأ باللوحات المعروضة قبل الدخول إلى الفضاء الغامر، وإتاحة الرؤية بزاوية 360 درجة للوحات الفنية، إلى جانب تجربة سمعية بصرية مبتكرة باستخدام تقنية Image Totale .وفي ختام الزيارة نوه القناصل بالفعاليات والمناشط الثقافية والسياحية المقامة ضمن فعاليات موسم جدة 2024م. مبدين إعجابهم بالمعروضات التي شاهدوه في معرض Imagine Monet وعلى التقنيات وتصاميم العرض الحديثة المبتكرة .