شكرا لمتابعة خبر عن 132 محطة لخدمة الزائرين والأهالي لمشروع حافلات المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة، ومشروع حافلات المدينة المنورة، عن خريطة المسارات وجدول مواعيد خدمة “حافلات المدينة” لشهر محرم الجاري، وذلك ضمن منظومة الخدمات التي تمت تهيئتها لخدمة الأهالي والزائرين في المدينة المنورة.

وتضمنت مسارات الخدمة 6 مسارات لخدمة المستفيدين موزعة في أرجاء المدينة المنورة، تشمل محطتي خدمة على امتداد مسار قطار الحرمين السريع – المسجد النبوي، ومحطتين في مسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي -المسجد النبوي تعمل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى 36 محطة على امتداد مسار الجامعة الإسلامية – العالية، وكذلك 36 محطة ضمن مسار الميقات – الخالدية، و 20 محطة لخدمة المستفيدين ضمن مسار القصواء – سيد الشهداء، إلى جانب 36 محطة على امتداد مسار مجمع طباعة المصحف الشريف – العالية.

ويبدأ تقديم الخدمة في جميع المسارات، اعتباراً من الساعة الـ 6 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، فيما عدا مسار محطة قطار الحرمين السريع – المسجد النبوي، حيث يبدأ تقديم الخدمة اعتباراً من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 11 مساءً.