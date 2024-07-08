شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على البيئة.. رفع 7 آلاف طن مخلفات وأنقاض بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت أمانة الطائف برفع أكثر من 7 آلاف طن من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم والترميم ونواتج الحفريات خلال الشهر الحالي، وذلك من أكثر من 50 موقعًا في أنحاء المدينة وضواحيها.

تأتي هذه الجهود في إطار تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وكذلك لتعزيز النظافة العامة والحفاظ على البيئة.



كما اتخذت الأمانة خطوات صارمة للوصول إلى المخالفين، بهدف الحد من التجاوزات التي تؤثر على المظهر الحضاري.

وسيتم تطبيق الأنظمة الجزائية بحق من يثبت تورطه في رمي المخلفات الصلبة ومخلفات البناء أو الحفريات في الأراضي العامة أو الأراضي الخلاء، حيث تركز جهود البلديات الفرعية ومراقبيها على رفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات البلدية، ومنع المخالفات التي تؤثر على البيئة أو الإنسان.



حملة واسعة



فيما نفذت فرق الأمانة للرقابة الميدانية حملة واسعة على المخلفات المجهولة المصدر في جميع المواقع المرصودة، وقد تم تسجيل العديد من المخالفات المتعلقة برمي مخلفات البناء في مواقع متفرقة وفي الأراضي البيضاء.

وتتابع فرق رقابة البناء بالأمانة مخالفات ترك بقايا مواد البناء خارج أسوار المنشآت، وإتلاف سفلتة الشوارع والأرصفة، وعدم وجود سواتر خارجية أو لوحات تعريفية بالمنشآت تحت التشييد، بالإضافة إلى عدم تعاقد ملاك المنشآت مع حاويات نقل بقايا مواد البناء، وإهمال نظافة الموقع أثناء أعمال الإنشاء، وهي مخالفات يتم رصدها وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية حيالها.



ملاحظات وشكاوى



أهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى البلدية عبر قنوات التواصل الرسمية أو الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940 أو تطبيق "بلدي"، ليتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات، بما يعزز الجهود البلدية للارتقاء بمستوى جودة الحياة للأهالي.