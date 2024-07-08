شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل معهد أبحاث الحج : مبادرة "نسك عناية " نموذج يحتذى في توجيه الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

تقييم التجربة

أبرز المبادرات

حلول مبتكرة

الدمام - شريف احمد - زار وكيل معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة للشؤون الأكاديمية د. عبدالله قاسي، معرض هدية الحاج والمعتمر، للإطلاع على برامجهم ومبادراتهم بهدف إجراء بحوث عليها مستقبلة في المعهد.وتجول وكيل المعهد برفقة فريق إثراء للحلول والابتكار في أقسام المعرض، واطلع على الجهود المبذولة خلال موسم الحج المنصرم من برامج ومبادرات في خدمة الحجّاج والمعتمرين والزوّار خلال عام 1445.أكد د. باقاسي خلال الزيارة على أن المعهد حريص على الإطلاع على مبادرات وبرامج الجمعيات غير الربحية بهدف دراستها وتقييم هذه التجربة علمياً لتعميمها والتوسع فيها مستقبلاً إن أمكن.وأضاف: "لقد سعدت بزيارتي لمعرض هدية للحاج والمعتمر للتعرف على إحدى أبرز الجمعيات الفاعلة غير الربحية وجهودها ودورها في منظومة الحج والعمرة".وأشار إلى أن هذه الجمعية أثبتت جهودها المباركة وأعمالها في خدمة ضيوف الرحمن من خلال العديد من المبادرات المتنوعة، وهي بالفعل نموذجاً رائعاً للعطاء الخيري والإنساني المستمر.استشهد وكيل المعهد بواحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الجمعية قبل موسم حج 1445هـ بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهي مبادرة "نسك عناية"، مؤكدًا أن هذه المبادرة الهادفة التي تقدمها الجمعية تعهد نموذج يحتذى في توجيه الحجاج والمعتمرين، وذلك من خلال الآف المتطوعين المؤهلين.وشدد د. باقاسي على أن مثل هذه المبادرات لها الأثر الكبيرفي إبراز الدور الفاعل للجمعيات الخيريةوماتقوم به من عطاء لتحسين الخدمات وإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتجسيد. قيم الإسلام السمحة في التعاون والتكافل.فيما أوضحت أبرار بدوي رئيس فريق إثراء للحلول والابتكار أن هذي الزيارة جاءت بالشراكة مع معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة بهدف التعرف على هذي المبادرات وعقد شراكات والمساهمة في تبني بعضها وتطويرها بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتقديم حلول وابتكارات تسهم في الارتقاء بالبرامج الإثرائية المقدمة لضيوف الرحمن والتي تعتبر من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.وقدمت شكرها للقائمين على معرض هدية الحاج والمعتمر وتعاونهم الدائم في سبيل رغبتهم الجادة بتقديم برامج نوعية وتطويرها لحجاج بيت الله الحرام.