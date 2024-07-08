السعودية | مفتي عام المملكة يستقبل أمين رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بأم الدوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف، أمين رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على الحوكمة لجمعية البر الخيرية بأم الدوم أمين العتيبي، والوفد المرافق له، الذين قدموا للسلام على سماحته.

واستعرض العتيبي، على سماحته إنجازات وبرامج ومشاريع الجمعية خلال عام 2023، ثم سلّم لسماحته التقرير النهائي للجمعية.

وأثنى سماحته على جهود الجمعية وحثهم على التعاون على البر والتقوى واحتساب الأجر والاستمرار في العطاء.

وفي ختام اللقاء سلّم العتيبي لسماحته درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

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