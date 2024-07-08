السعودية | مركز “استدامة” يشهد افتتاح ملتقى استدامة للتقنيات الزراعية المتقدمة في الري والتسميد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

افتتح المدير العام للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصقير ملتقى استدامة للتقنيات الزراعية في “أنظمة الري والتسميد”، وذلك في إطار اهتمام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة بتوطين التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الابتكار في المجال الزراعي في مقر المركز.

ويهدف الملتقى لتحقيق مستهدفات مركز استدامة في نقل المعرفة وتطوير ونشر التقنيات الحديثة للمساهمة في زيادة الإنتاج الزرعي وتحقيق العوائد الاقتصادية للمحافظة على الموارد الطبيعية.

وتضمن الملتقى معرضًا متخصصًا تستعرض فيه عددٌ من الشركات المحلية والعالمية أحدث تقنيات الري والتسميد للمساهمة في تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام كما تضمن ورش العمل وجلسات النقاش المتخصصة واستعراض احدث مستجدات أنظمة الري والتسميد في الزراعة محلياً وعالمياً، وشارك في الملتقى عددٌ من الخبراء والمختصين والمستثمرين.

يأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والملتقيات التي يحرص المركز على إقامتها؛ بهدف تعزيز الممارسات الزراعية وتوطين التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.

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