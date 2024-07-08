السعودية | مفتي المملكة يستقبل رئيس مجلس الإدارة لجمعية البر الخيرية بالعطيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف، رئيس مجلس الإدارة لجمعية البر الخيرية بالعطيف الدكتور غازي العتيبي والمدير التنفيذي للجمعية مشاري العتيبي، الذين قدموا للسلام على سماحته.

واستعرض الدكتور العتيبي، على سماحته إنجازات وبرامج ومشاريع الجمعية خلال عام 2023 .

وأثنى سماحته على جهود الجمعية وحثهم على التعاون على البر والتقوى واحتساب الأجر والاستمرار في العطاء.

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