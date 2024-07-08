شكرا لمتابعة خبر عن زوج ضحية عملية شفط الدهون : رأيتها تسبح في الدماء ومنعوني من الدخول لها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف زوج المواطنة التي لقيت مصرعها عقب اجراء عملية شفط دهون في العاصمة المصرية القاهرة تفاصيل الحادث الذي أثار جدلا واسعا

‎وقال الزوج أنه لم يتواصل معهم أحدا من العيادة رغم محاولاته المتكررة معرفة سبب بقائها طول هذه المدة في العيادة.

‎وأضاف أنه حينما هم بالدخول إلى غرفة العمليات، وجدها غارقة في الدماء، ليتواصل مع السفارة السعودية التي تولت متابعة القضية، وأبلغته بعد دقائق بوفاة زوجته.

‎واتهم زوج الراحلة، إدارة العيادة التجميلية بالإهمال، قائلا إن الممرضين كانوا “نياما” في الطوابق العليا، ولم يكلفوا أنفسهم بالوقوف على حالتها.

وكانت المواطنة فاطمة العجل، وهي أم لثمانية أطفال، تواصلت مع عيادة تجميلية في مصر، بهدف الخضوع لعملية “شفط دهون” مقابل نحو 4 آلاف دولار.

‎وأشرفت السفارة السعودية بالتعاون مع النيابة العامة في مصر، تشريح جثة المواطنة السعودية لمعرفة أسباب الوفاة.

‎ونُقلت فاطمة العجل إلى مسقط رأسها في المنطقة الشرقية بالمملكة لدفنها.