شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة استكمال الحصول على شهادتي المتوسط والثانوي للمنقطعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم إتاحة استكمال الحصول على شهادتي المتوسط والثانوي للمنقطعين.

ويعد البرنامج تقويمياً، ويطبق على المتقدم للتحقق من امتلاكه المهارات والمعارف الأساسية وتحديد المستوى للالتحاق في الصفين الثاني والثالث الثانوي، وسيكون الاختبار وزارياً لتحديد المستوى في مقررات الصف الأول والثاني الثانوي لمواد اللغة العربية، الأحياء، الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء واللغة الإنجليزية.

ويستهدف البرنامج الطالب الذي لم يسبق له التعليم ويمتلك المهارات والمعارف الأساسية، والطالب المنقطع عن الدراسة لثلاث سنوات وأكثر. فيما سيكون الاختبار في الصف الأول والثاني والثالث المتوسط في مواد اللغة العربية، العلوم، الرياضيات واللغة الإنجليزية للطالب الذي انتظم بعد انقطاع مدته ثلاث سنوات أو أكثر وتجاوز عمره السن النظامي أو حالات أخرى تقوم إدارة التعليم بدراستها لاتخاذ القرار المناسب.