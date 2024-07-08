شكرا لمتابعة خبر عن ‎إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقاً للمادة 75 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإدارة العامة للمرور إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقاً للمادة (75).

‎وقال “المرور” عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يوماً من إبلاغه بها، وفي حال عدم اعتراضه، أو تقديم اعتراض تـمّ رفـضـه، أو تعديل قيمة غرامة المخالفة، في مدة 15 يوماً.

‎وأفاد بأنه يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يوماً، خلال فترة الـ 15 يوماً، بعد الثلاثين يوماً الأولى، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى”.

‎وأضاف :”أنه لن يُستفاد من التخفيض في حالتين اثنتين: الأولى، بعد انتهاء 45 يوماً، ولم يتم رفع طلب التمديد، والأخرى، بعد انتهاء أول 30 يوماً من مهلة طلب التمديد (90 يوماً).