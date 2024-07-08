شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يدشّن فرع الهيئة السعودية للمقاولين بمنطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم الاثنين، فرع الهيئة السعودية للمقاولين بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في مقر المحافظة.

حضر الحفل معالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر، ونائب رئيس الهيئة عاصم العتيبي، وأعضاء المجلس، والأمين العام عبدالمجيد الرشودي، ومدير الفرع بالمنطقة الغربية إيهاب عريف.



خطط ومبادرات الهيئة

خلال اللقاء، استمع سموه إلى شرح موجز عن خطط ومبادرات الهيئة في المحافظة، ودورها في تنظيم قطاع المقاولات من خلال تطوير وتنفيذ معايير تنظيمية عالية الجودة، وتشجيع الابتكار، وتطوير المهارات، وتحسين التواصل في قطاع المقاولات، فضلاً عن تحقيق الاستدامة الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأكد المهندس زكريا العبدالقادر أن الهيئة تسعى لتكون رائدة في قيادة قطاع المقاولات في المملكة، مشيراً إلى أن افتتاح الفرع بمنطقة مكة المكرمة يأتي في إطار جهود الهيئة لتوسيع نطاق عملها وتوفير الخدمات للشركات والمقاولين في المنطقة.