شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج "الإثراء المعرفي الصيفي" بجامعة نجران في 9 مجالات.. إليك المواعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة نجران ممثلة بعمادة التطوير والجودة وإدارة الاتصال المؤسسي والإثراء المعرفي وإدارة المسؤولية المجتمعية عن إطلاق برنامج "الإثراء المعرفي الصيفي" ، والذي يتضمن عدداً من الدورات التدريبية في مسارات عدة .

وتشمل الدورات التدريبية المجالات التالية:

التسويق الإلكتروني في 28 يوليو مهارات الإلقاء والعروض التقديمية باللغة الإنجليزية في 29 يوليو استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأعمال التجارية في 30 يوليو التغذية الإيجابية للأطفال في 31 يوليو البلوكتيشن وتطبيقاتها في 1 أغسطس مهارات التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين في 2 أغسطس الأمن السيبراني في 3 أغسطس الذكاء العاطفي في 4 أغسطس التحضير لاختبار ( STEP ) في 5 أغسطس