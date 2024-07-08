شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج "الإثراء المعرفي الصيفي" بجامعة نجران في 9 مجالات.. إليك المواعيد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة نجران ممثلة بعمادة التطوير والجودة وإدارة الاتصال المؤسسي والإثراء المعرفي وإدارة المسؤولية المجتمعية عن إطلاق برنامج "الإثراء المعرفي الصيفي" ، والذي يتضمن عدداً من الدورات التدريبية في مسارات عدة.
وتشمل الدورات التدريبية المجالات التالية:
وتشمل الدورات التدريبية المجالات التالية:
- التسويق الإلكتروني في 28 يوليو
- مهارات الإلقاء والعروض التقديمية باللغة الإنجليزية في 29 يوليو
- استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأعمال التجارية في 30 يوليو
- التغذية الإيجابية للأطفال في 31 يوليو
- البلوكتيشن وتطبيقاتها في 1 أغسطس
- مهارات التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين في 2 أغسطس
- الأمن السيبراني في 3 أغسطس
- الذكاء العاطفي في 4 أغسطس
- التحضير لاختبار (STEP) في 5 أغسطس