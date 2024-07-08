شكرا لقرائتكم خبر عن بالذكرى الـ50 للعلاقات.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيرلندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا ميشيل مارتن.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تشهد هذا العام مرور الذكرى الخمسين على نشأتها، والتأكيد على الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات الثنائية، وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

كما تم مناقشة التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة، ولبنان، وخطر توسع الصراع في المنطقة.