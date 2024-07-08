شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط مخالفًا لإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفاً لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

