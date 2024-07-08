شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية مبتكرة تُنهي معاناة مريض "خمسيني" بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

كي للشريان الكلوي

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من إنهاء معاناة مريض في العقد الخامس ويعاني من ارتفاع ضغط الدم منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك باستخدام عملية كي الشريان الكلوي.وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة، وكان يتناول أكثر من أربعة أنواع من الأدوية للمحافظة على مستوى الضغط الطبيعي، إلا أن العلاجات لم تكن فعّالة بشكل كامل.وبدأت الأعراض الجانبية لارتفاع الضغط بالظهور على المريض، مما دفع الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار بإجراء قسطرة قلبية لتجنب مضاعفات عدم استقرار ضغط الدم.بعد دراسة الحالة بعناية، قرر الفريق الطبي إجراء عملية كي للشريان الكلوي، وقد تكللت العملية بالنجاح بفضل الله.وواصل الفريق متابعة حالة المريض وفق خطة علاجية محددة حتى تحسن وضعه وتمت السيطرة على ضغط الدم، مما سمح بتقليل جرعات الأدوية التي كان يتناولها. خرج المريض من المركز وهو بحالة جيدة، مع استمرار متابعة حالته الصحية في العيادات الخارجية.تُعد عملية إزالة التعصيب الكلوي (Renal Denervation) إجراءً طبياً مبتكراً يهدف إلى علاج ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه أو المقاوم، خصوصاً لدى المرضى الذين يعانون من ضغط دم يزيد عن 150 ملم زئبقي رغم تناولهم لأكثر من ثلاثة أدوية مختلفة.يتم تنفيذ هذا الإجراء في معمل القسطرة باستخدام نظام قسطرة متقدم للوصول إلى الشرايين الكلوية عبر الأوعية الدموية.