شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد توافد الزائرين إلى المسجد النبوي مع بداية موسم العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة تقنية مبتكرة تُنهي معاناة مريض "خمسيني" بالمدينة المنورة "الأمن البيئي" تضبط مخالفًا لإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي بعسير

الدمام - شريف احمد - يستقبل المسجد النبوي جموع الزائرين من مختلف الجنسيات مع بداية موسم العمرة، تواكبهم خدمات متكاملة تقدمها مختلف الجهات المعنية لخدمتهم داخل المسجد النبوي، والساحات المحيطة، وفي المنطقة المركزية، وفي جولاتهم على المعالم والمزارات التاريخية.ووثٌّقت عدسة "واس" مشاهد لجموع من الزائرين في طريقهم إلى المسجد النبوي أمس، وتبدو جهود أنسنة الطرق، وتأهيل الأرصفة، وتركيب الأضواء، وتهيئة الأماكن والشوارع، وأعمال التشجير على امتداد المساحات والميادين التي يسلكها المشاة، لتسهيل انتقالهم انطلاقاً من الفنادق القريبة إلى المسجد النبوي، وتوفير خدمات النقل الخفيفة من العربات الكهربائية، وفتح المظلات في الساحات، بهدف تعزيز الأمان والراحة للزائرين والمعتمرين، ليؤدوا العبادات في يسر وطمأنينة.