شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تبدأ في استقبال طلبات القبول.. وتحدد آخر موعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جامعة الباحة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، اليوم، استقبال طلبات القبول لدرجتَي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1446هـ ، على البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة الرسمي.

وأوضحت الجامعة أن البوابة الإلكترونية ستستمر إلى يوم الاثنين 15 يوليو الحالي، وسيتم إعلان نتائج الترشيح المبدئي يوم الاثنين 22 يوليو، وآخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي هو يوم الخميس 25 يوليو، مشيرةً إلى أنها أتمتة جميع إجراءات القبول سعياً منها إلى إنجاح أي عمل يكمن في وجود أنظمة وخدمات توفر الوقت والجهد على الطلبة.



يُذكر أن الجامعة أصدرت دليل القبول للتقديم الإلكتروني للعام الجامعي 1446هـ ، في برامج البكالوريوس والدبلومات وشروط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، وإجراءات الترشيح والمفاضلة والتقديم، يوفر المعلومات اللازمة التي تساعد الطالب على تحديد مسار قبوله وتخصصه، كما يتضمن الدليل شروط ومعايير القبول لطلاب والطالبات، والبرامج الدراسة.

