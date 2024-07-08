شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور": لا تخفيض على المخالفات بعد 30 يومًا من التمديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالإجراءات المحددة لتسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها، وذلك وفقًا للمادة 75 من نظام المرور، لتفادي الحجز والتنفيذ.

وأكدت الإدارة أن للمخالف الحق في الاعتراض على المخالفة أو سدادها خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بها، مع إمكانية الاستفادة من نسبة تخفيض تصل إلى 25% من قيمة المخالفة.

وأوضحت أنه بعد انقضاء فترة ال 30 يومًا، يمكن للمخالف طلب تمديد فترة السداد لمدة 90 يومًا إضافية عبر منصة ”أبشر“. وفي حال عدم السداد أو طلب التمديد خلال هذه المدة، ستتم إجراءات الحجز والتنفيذ على قيمة المخالفة.



خياران للمخالف



وأشارت الإدارة إلى أن فترة التمديد البالغة 90 يومًا تتضمن خيارين للمخالف: سداد المخالفة بنسبة تخفيض 25% خلال أول 30 يومًا من التمديد، أو سدادها بالقيمة الفعلية دون تخفيض خلال ال 60 يومًا المتبقية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الحجز والتنفيذ يتم إقرارهما على قيمة المخالفة فقط، وذلك في حالة عدم سداد الغرامة بعد انتهاء جميع مهل السداد المقررة.