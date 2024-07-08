65% من مستفيدي دور الرعاية ذكور

تحتضن دور الرعاية الاجتماعية بمختلف مناطق المملكة كبار السن، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 352، منهم 70% سعوديون، و1% من مجهولي الجنسية، و0.27% (متنقل ويمني وأردني)، في وقت تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في استفادة كبار السن من دور الرعاية الاجتماعية بـ30%.

65 % ذكور

كشف تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الماضي، لكبار السن المستفيدين من دور الرعاية الاجتماعية، أن استفادة كبار السن الذكور فاقت استفادة الإناث، حيث بلغ إجمالي كبار السن الذكور 229 مستفيدا بـ65%، مقابل استفادة 123 من كبار السن الإناث بـ35%، وسيطر كبار السن العزاب على أكثر الحالات الاجتماعية استفادة بإجمالي 287 كبير سن بـ82%، وحل (متزوج ويعول) ثانيا، بإجمالي 30 كبير سن بـ9%، و(كبار سن مطلقون) ثالثا، بإجمالي 26 كبير سن بـ7%، و(كبار سن متزوجون) رابعا، بإجمالي 10 كبار سن بـ3%.

الأميون يسيطرون

سيطر الأميون من كبار السن على الاستفادة من دور الرعاية الاجتماعية حسب المستوى التعليمي، حيث بلغ إجمالي الأميين 260 أميًّا بـ82%، وحل كبار السن من المرحلة الابتدائية الابتدائي ثانيا، بإجمالي 35 دارسا بـ10%، و(يقرأ ويكتب) ثالثا، بإجمالي 17 كبير سن بـ5%، والثانوي رابعا بإجمالي 15 ثانويًا بـ4.26%، والمتوسط خامسا، بإجمالي 13 كبير سن مستفيدا بـ4%.

أكثر الفئات

استحوذت الفئة العمرية من 60-70 سنة أكثر الفئات العمرية استفادة من دور الرعاية الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 138 مستفيدا بـ39%، والفئة العمرية من 71-80 سنة ثانيا، بإجمالي 83 مستفيدا بـ24%، والفئة العمرية من 81-90 سنة ثالثا، بإجمالي 66 مستفيدا بـ19%، وأقل من 60 سنة رابعا، بإجمالي 40 مستفيدا بـ11%، وأكبر من 91 سنة خامسا، بإجمالي 25 مستفيدا بـ7%.

صدارة الرياض

تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة كأكثر المناطق استفادة بالنسبة لكبار السن من دور الرعاية الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي كبار السن 107 مستفيدين بـ30%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 60 مستفيدا بـ17%، والمدينة المنورة ثالثا، بإجمالي 43 مستفيدا بـ12%، والمنطقة الشرقية رابعا، بإجمالي 33 مستفيدا بـ9%، والقصيم خامسا، بإجمالي 31 مستفيدا بـ8.80%.

رعاية اجتماعية

352 من كبار السن مستفيدون من الرعاية الاجتماعية

%70 من كبار السن المستفيدين سعوديون

الرياض تتصدر استفادة كبار السن

%65 استفادة كبار السن الذكور

%35 استفادة الإناث

الستينيون الأكثر استفادة من الرعاية الاجتماعية

كبار السن العزاب يتصدرون الرعاية الاجتماعية

أكثر المناطق استفادة بالنسبة لكبار السن:

الرياض: 30%

مكة المكرمة: 17%

المدينة المنورة: 12%

الشرقية: 9%

القصيم: 8.80%

أكثر الفئات العمرية استفادة:

60-70 سنة: 39%

71-80 سنة: 24%

81-90 سنة: 19%

أقل من 60 سنة: 11%

أكبر من 91 سنة: 7%