شكرا لمتابعة خبر عن ‎صدور الموافقة على منح الجنسية السعودية للأستاذ الدكتور آل إبراهيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدرت الموافقة السامية الكريمة، على منح الجنسية السعودية للأستاذ الدكتور/ محمد إسحاق محمد آل إبراهيم، أستاذ السنة وعلومها بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يعد من العلماء والباحثين وأصحاب الكفاءات والخبرات.

‎وتأتي هذه الموافقة على ضوء الأمر الملكي القاضي بمنح الجنسية السعودية للكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية مما يعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين، الذي يعد امتدادًا لاهتمام المملكة باستقطاب أبرز الكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة ممن تشكل مجالاتهم إضافةً نوعيةً لجهود التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والابتكار في المملكة.

‎والجدير بالذكر أنه سبق أن صدرت موافقة المقام السامي الكريم على منح الجنسية السعودية لعدد من المتميزين في الجامعة، وهم د.إسماعيل قطب، و د.صالح أبو صعيليك من كلية أصول الدين والدعوة.