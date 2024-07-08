شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة سلطانة بنت سعود.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي خالد بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الملكي فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

كما أدّى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.