شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يُعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ علي عبدالله السالم المبارك الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو ولي العهد: ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ علي عبدالله السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة.

وسأل المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.