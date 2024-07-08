مبادرة تطوعية لتنمية الغطاء النباتي في الباحة

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وتهدف المبادرة التي أطلقت بحضور وكيل محافظ بلجرشي عبدالله الغامدي وعدد من القائمين على المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي؛ إلى تمكين عدد من المتطوعين بنشر رسائل توعوية بيئية تحت شعار «تراها أجمل»، من خلال باركودات يحملها المتطوعون.
ويوفر المركز من خلال المبادرة العديد من المجالات التطوعية ضمن برامج المبادرة، تشمل أعمال تنظيف الأشجار وتقليمها في المتنزهات الوطنية، وحملات نظافة لمواقع الغطاء النباتي، إضافة إلى التوعية البيئية للمتنزهين أثناء قضاء أوقاتهم وزياراتهم لمواقع الغطاء النباتي، وتجنب السلوكيات الخاطئة؛ مما يعزز المشاركة المجتمعية، بالمحافظة على البيئة واستدامتها.
وتأتي المبادرة وما تتضمنها من برامج وفعاليات، استمرارا لجهود المركز في تهيئة وتنمية مواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية كافة في مناطق المملكة، وجاهزيتها لاحتضان المبادرات والفعاليات المتنوعة؛ لتعزيز الأنشطة ودعم السياحة البيئية، وتنظيم الجولات السياحية، والأنشطة الرياضية والعائلية.
المبادرة تشمل:
- أعمال تنظيف الأشجار وتقليمها.
- نظافة مواقع الغطاء النباتي.
- التوعية البيئية للمتنزهين.
- تجنب السلوكيات الخاطئة.
- تعزيز المشاركة المجتمعية.
- المحافظة على البيئة واستدامتها.
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