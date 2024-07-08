تطوير وتأهيل 36 حيا في حاضرة الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفصحت أمانة المنطقة الشرقية أمس عن خطتها لتطوير وتأهيل 36 حيا في حاضرة الدمام خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024، والتي تأتي امتدادا لجهودها في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع جودة الحياة بالمنطقة. وأوضحت أن الخطط التطويرية التأهيلية تتضمن تطوير الشوارع وتعزيز السلامة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة في كل من حي: الراكة الشمالية، والراكة الجنوبية، والعليا، والبندرية، والثقبة، ومدينة العمال، والعقربية، والجسر، والبحيرة، وإشبيليا، والبستان، حب القصور، والشاطئ الغربي، والزهور، والعزيزية، والنزهة، والواحة، والفيصلية، وأحد، وبدر، والفرسان، وطيبة، والندى، والشعلة، وتهامة، والخليج، والطبيشي، الحزم، والمنار، الفيحاء، والنهضة، والمنتزه، الدواسر، وضاحية الملك فهد، والخالدية الشمالية، والخالدية الجنوبية.

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