حماية الأطفال من خطر المسابح بـ5 وسائل ضرورية

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وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، وأجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أكدت في وقت سابق على ضرورة خلو المركبات من المواد القابلة للاشتعال، نظرا لارتفاع درجات الحرارة في مناطق المملكة، ما قد يؤدي إلى حدوث حرائق.
وشددت على عدم ترك الشواحن المتنقلة وبطاريات الهواتف، وعبوات الغاز، والعطور، وعبوات معقم اليدين، وغيرها من المواد القابلة للاشتعال في المركبات.
نصائح الدفاع المدني
- ضرورة توفير أدوات السلامة مثل:
- أطواق النجاة.
- الأرضيات المانعة للانزلاق.
- عدم ترك الأطفال في أحواض السباحة.
- وضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم.
- تركيب سلالم لقاع المسبح في الأركان
- أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم.
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