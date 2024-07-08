حماية الأطفال من خطر المسابح بـ5 وسائل ضرورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حددت 5 وسائل للحماية، شددت المديرية العامة للدفاع المدني على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مخاطر حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، واتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، وأجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أكدت في وقت سابق على ضرورة خلو المركبات من المواد القابلة للاشتعال، نظرا لارتفاع درجات الحرارة في مناطق المملكة، ما قد يؤدي إلى حدوث حرائق.

وشددت على عدم ترك الشواحن المتنقلة وبطاريات الهواتف، وعبوات الغاز، والعطور، وعبوات معقم اليدين، وغيرها من المواد القابلة للاشتعال في المركبات.

نصائح الدفاع المدني