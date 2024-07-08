شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب بمنهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعا الوزارة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ بما يعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية.
وأكد المجلس أن على الوزارة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء - تطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
ودعا في ذات القرار وزارة الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميزة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة.
كما دعا الوزارة إلى العمل مع منظومة الإعلام؛ لتطوير مبادرات اتصالية وإعلامية نوعية تعزز ثقة الاستثمار في المملكة، وحمايته من التضليل الإعلامي الخارجي.
وفي الشأن التعليمي دعا الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل على قياس مدى رضا جهات التوظيف عن جميع مخرجات منشآتها التدريبية.
إلزام الفنادق الواقعة على شواطئ البحر الأحمر بالحصول على تصنيف (العلم الأزرق).
مطالبات خلال الجلسة:
- إنشاء منصة محاكاة رقمية افتراضية لمقتنياته الأثرية والتاريخية.
- إعداد الآليات المناسبة لمواجهة التحديات المتعلقة بالرقابة الساحلية على البحر الأحمر.
- تعزيز الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بوضع مقومات تحفز فرص التوطين.
كانت هذه تفاصيل خبر الشورى يطالب بمنهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.