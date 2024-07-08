الشورى يطالب بمنهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات، لقياس المتحقق منها بشكل دوري، بما ينسجم مع استراتيجية سوق العمل.

ودعا الوزارة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ بما يعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية.

وأكد المجلس أن على الوزارة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء - تطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية.

ودعا في ذات القرار وزارة الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميزة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة.

كما دعا الوزارة إلى العمل مع منظومة الإعلام؛ لتطوير مبادرات اتصالية وإعلامية نوعية تعزز ثقة الاستثمار في المملكة، وحمايته من التضليل الإعلامي الخارجي.

وفي الشأن التعليمي دعا الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل على قياس مدى رضا جهات التوظيف عن جميع مخرجات منشآتها التدريبية.

إلزام الفنادق الواقعة على شواطئ البحر الأحمر بالحصول على تصنيف (العلم الأزرق).

مطالبات خلال الجلسة: