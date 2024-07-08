شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية للتحقق من معايير جودة الغذاء بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المدينة المنورة 21,507 جولات رقابية على المنشآت التجارية والصحية خلال يونيو، للتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، وامتثالها للاشتراطات البلدية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتوفير بيئة صحية وآمنة.

وبينت أن 2000 متدرب استفادوا من برنامج التثقيف الصحي الذي تنفذه للتدريب على الأساليب والممارسات العالمية في تعزيز الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء.

وأوضحت الأمانة أنها أجرت في مختبراتها 897 تحليلا مخبريا على عينات من الأغذية خلال الشهر الماضي، للتأكد من مطابقتها للمعايير اللازمة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، مبينة أن نتائج التحاليل الكيميائية، حيث أظهرت مطابقة 960 عينة، إلى جانب 63 عينة غير صالحة للاستهلاك، مشيرة إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية، وإجراء عمليات الفحص، لتعزز الدور الرقابي على الغذاء.

وأكدت الأمانة على ضرورة التزام المنشآت بالمعايير والإرشادات الصحية المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء، مبينة استمرار تلقي البلاغات من أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل والرقم الموحد 940 بشأن المخالفات المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية في المنشآت.