حلول مبتكرة وفعالة لمشكلات الازدحام بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

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وفتح باب التسجيل في المعسكر الذي يقام حضوريا في مدينة الرياض اعتبارا من اليوم حتى 13 من شهر يوليو الجاري، ويشترط للانضمام إليه أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية، وأن يكون ملما بالبرمجة، ومجيدا للغة الإنجليزية وقادرا على اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
ويمكن الانضمام إلى المعسكر عبر زيارة الرابط التالي https://sdaia.tuwaiq.edu.sa/t5، وتشمل موضوعات المعسكر عدة مواضيع مثل تعلم الآلة، التعلم العميق والشبكات العصبية، الرؤية الحاسوبية لتحليل حركة المرور، تحليل السلاسل الزمنية، تقنيات التعلم الآلي المتقدمة.
أهمية إطلاق هذا المعسكر:
- المساهمة في تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
- استغلال البيانات والذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات الزحام - تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة.
- الاستفادة من الاقتصاديات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
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