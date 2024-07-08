شكرا لقرائتكم خبر تطوير المنظومة الرقابية في مجال الأدوية والمستحضرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف دعم البحث والابتكار، وتطوير المنظومة الرقابية، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء استمرار استقبالها للمشاركات الخارجية في يوم الأبحاث التنظيمية 2024، الذي سيعقد 27 أكتوبر المقبل، بالمقر الرئيس للهيئة.

وتستهدف المشاركات المنتجات المتعلقة بالأدوية البشرية، والأدوية البيطرية، والمنتجات العشبية، والغذاء، والأعلاف، والمبيدات، والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، والتبغ.

ودعت الهيئة الباحثين للمشاركة بملصقاتهم العلمية التي تهدف إلى تقييم سلامة وفاعلية أو جودة المنتجات، ودعم المنظومة الرقابية في مجال سن التشريعات أو القرارات، وقياس فاعلية الإجراءات الرقابية ومدى تحقق الهدف من اتخاذها.

المشاركات تستهدف: