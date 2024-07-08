شكرا لقرائتكم خبر تطوير المنظومة الرقابية في مجال الأدوية والمستحضرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستهدف المشاركات المنتجات المتعلقة بالأدوية البشرية، والأدوية البيطرية، والمنتجات العشبية، والغذاء، والأعلاف، والمبيدات، والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، والتبغ.
ودعت الهيئة الباحثين للمشاركة بملصقاتهم العلمية التي تهدف إلى تقييم سلامة وفاعلية أو جودة المنتجات، ودعم المنظومة الرقابية في مجال سن التشريعات أو القرارات، وقياس فاعلية الإجراءات الرقابية ومدى تحقق الهدف من اتخاذها.
المشاركات تستهدف:
- المنتجات المتعلقة بالأدوية البشرية.
- الأدوية البيطرية.
- المنتجات العشبية، والغذاء.
- الأعلاف، والمبيدات.
- الأجهزة والمستلزمات الطبية.
- مستحضرات التجميل، والتبغ.
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