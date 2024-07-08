إصدار لائحة الترميز والتصنيف بالقطاع الصحي والتأميني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر المجلس الصحي السعودي لائحة نظم الترميز والتصنيف الطبي، لتطبيق نظام الترميز بالشكل الأمثل في القطاع الصحي والتأميني بالمملكة، وذلك خلال حصر جميع المنشآت الصحية والمنشآت ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي، واعتماد الاشتراطات العامة الواجب توافرها لدى المنشآت المستهدفة لتطبيقه، وكذلك اعتماد آلية التسجيل والترخيص للمنشآت المستهدفة، وآلية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي، إضافة إلى اعتماد آلية المتابعة والإشراف على تطبيق النظام بالقطاعات الصحية. وأوضح المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية وليد الباهلي، أن اللائحة التنظيمية للترميز الطبي تأتي لتنظيم عمليات ترميز وتصنيف البيانات الطبية، واعتماد توحيد المعايير الخاصة بإصدار وتجديد ترخيص الترميز الطبي، والربط بالملف الصحي الموحد «نفيس»، إذ تعد اللائحة الإطار التنظيمي لتطبيقه في المملكة، وينعكس أثرها على تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، وتسهيل تبادل المعلومات الصحية بين الجهات ذات العلاقة، وكذلك لما لها من أثر على النظام الصحي خلال دعم التخطيط الصحي والتحول الرقمي، والدراسات والإحصاءات والأبحاث والابتكار، وتتبع الأمراض وأسباب الوفاة. الترميز الطبي تم تطبيقه في المملكة منذ 2010.

مر بكثير من المراحل لتطوير آلية تطبيقه.

تحديث معايير المعلومات.

دعم تطبيقات تبادل البيانات الصحية.

إصدار 1926 ترخيصا خلال 2023.

استفادة منشآت وشركات تقنية وتأمين طبي.

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