شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينقذ 5 مقيمين تعطل قاربهم في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الليث بمنطقة مكة المكرمة (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، إثر تعطل قاربهم في عرض البحر، وجرى تقديم المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة. مكة المكرمة سبق وأنقذت فرق البحث والإنقاذ بمنطقة مكة المكرمة (5) مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر.

وجرى نقلهم إلى مركز المجيرمة بمشاركة طيران الأمن، نظرًا لتقلب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج أثناء الإبحار، وتقديم المساعدة لهم، وحالتهم الصحية مستقرة.