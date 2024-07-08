شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب بتعزيز الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.