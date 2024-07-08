شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "الإكرام في تعظيم البيت الحرام".. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أولى المبادرات الدينية في العام الجديد بعنوان "الإكرام في تعظيم البيت الحرام".

تهدف هذه المبادرة إلى تعميق ارتباط الأمة الإسلامية بالكعبة المشرفة وتعزيز مكانتها ورعايتها، وإبراز مكانة الكعبة المشرفة في الشريعة الإسلامية وفي وجدان المسلمين من خلال رعاية وتبجيل الكعبة، والتأكيد على أهمية غسلها وكسوتها وتطهيرها.

كما تشمل المبادرة تقديم مسارات دينية وتوجيهية وعلمية وتأريخية لتعظيم البيت الحرام، مع استثمار التقانة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي في نشر رسالة الكعبة. أوامر ربانية

خلال تدشين المبادرة، أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على أهمية الكعبة المشرفة. وأشار إلى الأوامر الربانية التي جعلت من الكعبة مقامًا للناس وهدى للعالمين،

أطلقت المبادرة عقب تدشين خطة موسم العمرة لعام ١٤٤٦هـ، وهي خطة زاخرة بالمبادرات. وتتصدر مبادرة "الإكرام في تعظيم البيت الحرام" هذه المبادرات، حيث تتضمن حزمة من المسارات الإثرائية التي تشمل مسارات دينية وتأريخية وعلمية وإرشادية عن البيت الحرام، بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال تقديم برامج وفعاليات لتعزيز تجربة الزائرين

تسعى رئاسة الشؤون الدينية من خلال هذه المبادرة إلى نقل رسالة وهدايات المسجد الحرام إلى العالم أجمع، وتعزيز مكانة الكعبة المشرفة في قلوب المسلمين والعالم، باستخدام أحدث التقنيات والإعلام الحديث