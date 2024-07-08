شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عشبة سحرية جبارة هترجعك لسن الـعشرين من تاني حتى لو كنت فوق الـ 70.. شجرة من الجنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تريد معظم الفتيات والنساء الحصول على بشرة متفتحة وجميلة والتخلص من كافة مشاكل البشرة، وخاصة التجاعيد والاسمرار في البشرة، ولكن يمكنك الأن بمكون عشبي طبيعي أن تحصلي على بشرة حيوية ونضرة دون أن تدفعي الكثير من الأموال أو تضري بشرتك بمواد كيميائية مثل المكياج، وذلك المكون هو عشبة السدر وسوف نوضح لكم هذه الوصفة في هذا المقال بطريقة سهلة وبسيطة. يمكنك الأن بمكونات سهلة وبسيطة أن تحصلي على بشرة متفتحة ومشرقة: عدد ٢ من البصل الأحمر.

عدد ٣ من فصوص الثوم.

عدد ٣ ملاعق من السدر. بعدما وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها نتابع معكم خطوات التحضير وكيفية استخدام الوصفة. أولا قومي بإحضار وعاء مناسب وضعية على النار ثم ضيفي كمية مناسبة من الماء.

ضعي بعد ذلك البصل والثوم واتركيهم حتي يبدوا في الغليان اغلقي النار ثم قومي بتغطيتهم حتى لا يتطير البخار منهم.

قومي بعد ذلك بطحن الثلاث ملاعق من السدر ثم قومي بتصفية الماء من البصل والثوم وضيفي عليهم السدر المطحون.

قلبي السدر جيدا مع ماء البصل والثوم بشكل جيد حتي يختلطوا تمام.

قومي بتنظيف البشرة أو الجسم وتشففيها، وابدي في وضع الوصفة واتركيها لمدة ١٥ دقيقة.

استمري على الوصفة لمدة شهر وسوف تلاحظين تفتيح ونضارة في البشرة ليس لها مثيل. .

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