تدشين مهرجان الدار بقرية الموسى التراثية

وأوضح المشرف العام على قرية الموسى التراثية، المهندس هاشم سيحان، أن المهرجان سيستمر 20 يوما، وستنفذ خلاله أنشطة ترفيهية وثقافية وسياحية عدة مستمدة من بيئة الباحة وإرثها التاريخي، وستقدم خلالها فعاليات وعروض منوعة مستوحاة من تراث الباحة الأصيل.
وبيّن سيحان أن المهرجان يهدف إلى تنشيط الجانب السياحي، والتعريف بتاريخ المنطقة، والاعتزاز بتراثها وموروثها، والمحافظة عليه من الاندثار، منوها بأن المهرجان يتضمن أكثر من 16 فعالية تتمثل في العروض الشعبية، والخط العربي، ورسم القرية التراثية، وبنات الدار، والأسر المنتجة، ومهارة وحرفة، وأمسية الدار، وصورة من الدار، ودكان القحم، وعروس الدار، وسفان الدار، وألعاب هوائية وفعاليات منوعة للأطفال، والمطبخ الحي، والحبوب والزراعة، وتأملات تراثية.
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