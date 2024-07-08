القرية الحجازية تثري زوار بيت حائل

وشملت أجنحة القرية الحجازية 11 جناحا متنوعا، شملت معرض الصور التراثية وواقع الحياة القديمة الشعبية في مكة المكرمة، وجناح «الكتاب» الذي يقدم أساليب طرق التعليم في القدم عن طريق الألواح الخشبية، مما جذب العديد من الزوار والإعجاب بما شاهدوه.
وخصصت القرية كذلك جناحا لـ«السبحي»، الذي استعرض أنواعا عدة من أشكال وألوان السبح التراثية الحجازية، وجناحا لـ«النحاس والأنتيك» الذي قدم للزوار معروضاته التي تعود بنا لعقود سابقة من قطع الأثاث المنزلي الذي كان يتميز بها البيت الحجازي، والإنارة مثل «الفانوس والأتاريك» التي كانت تنير إضاءاتها البيوت والشوارع قديما، بالإضافة إلى قطع الأثاث الأخرى مثل «صندوق السيسم»، والهواتف والراديو، وكذلك أشكال من «الدلال» القديمة المصنوعة من النحاس، والمباخر التراثية المتنوعة، إلى جانب العديد من المنتجات التراثية الأخرى.
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