القرية الحجازية تثري زوار بيت حائل

لفت جناح القرية الحجازية في فعاليات مهرجان «بيت حائل»،المقام بمتنزه «أجا بارك»، نظر زواره ‏وضيوفه، خاصة من كبار السن، حيث جسد أمامهم ثقافة التراث الحجازي المميز والممزوج ‏بالطابع الإسلامي؛ لتقديم نموذج الحياة القديمة والإرث التاريخي للمنطقة.‏

وشملت أجنحة القرية الحجازية 11 جناحا متنوعا، شملت معرض الصور التراثية وواقع الحياة القديمة الشعبية في مكة المكرمة، ‏وجناح «الكتاب» الذي يقدم أساليب طرق التعليم في القدم عن طريق الألواح الخشبية، ‏مما جذب العديد من الزوار ‏والإعجاب بما شاهدوه.

وخصصت القرية كذلك جناحا لـ«السبحي»، الذي استعرض ‏أنواعا عدة من أشكال وألوان السبح التراثية الحجازية، وجناحا لـ«‏النحاس والأنتيك» الذي قدم للزوار معروضاته التي تعود بنا لعقود سابقة ‏من قطع الأثاث المنزلي ‏الذي كان يتميز بها البيت الحجازي، والإنارة ‏مثل «الفانوس والأتاريك» التي كانت تنير إضاءاتها ‏البيوت والشوارع قديما، بالإضافة إلى قطع الأثاث الأخرى مثل ‏«صندوق السيسم‏»، والهواتف والراديو، وكذلك أشكال من «الدلال‏‏» القديمة المصنوعة من النحاس، والمباخر ‏التراثية ‏المتنوعة، إلى جانب العديد من المنتجات التراثية الأخرى.