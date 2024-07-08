ملتقى للتقنيات الزراعية في الري والتسميد

ويهدف الملتقى إلى تحقيق مستهدفات مركز استدامة في نقل المعرفة وتطوير ونشر التقنيات الحديثة، للإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العوائد الاقتصادية، والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وتضمن الملتقى معرضًا متخصصًا تستعرض فيه عدد من الشركات المحلية والعالمية أحدث تقنيات الري والتسميد، للإسهام في تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام. كما تضمن ورش العمل وجلسات النقاش المتخصصة، واستعراض أحدث مستجدات أنظمة الري والتسميد في الزراعة محليا وعالميا، وشارك فيه عدد من الخبراء والمختصين والمستثمرين.
يأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والملتقيات التي يحرص المركز على إقامتها؛ بهدف تعزيز الممارسات الزراعية، وتوطين التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.
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