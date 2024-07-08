تعاون في الخدمات اللوجستية مع رومانيا

بعد ذلك، وقع وزير النقل مع نظيره الروماني مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون بين المملكة ورومانيا في مجال الخدمات اللوجستية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، التي تشمل تبادل ودعم الخبرات وآخر التطورات في القطاع اللوجستي، بما في ذلك المناطق اللوجستية والمرافق والمراكز والمشاريع والبنية التحتية، ووكلاء الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية، إلى جانب مواءمة وتبادل سياسات ولوائح الخدمات اللوجستية فيما يتعلق بحوكمة الخدمات اللوجستية، والامتثال، وخطط تمكين القطاع، وترخيص الخدمات والأنشطة اللوجستية.
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