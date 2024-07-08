تعاون في الخدمات اللوجستية مع رومانيا

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والبنية التحتية الروماني، سورين ميهاي غريندينو، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك، وقع وزير النقل مع نظيره الروماني مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون بين المملكة ورومانيا في مجال الخدمات اللوجستية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، التي تشمل تبادل ودعم الخبرات وآخر التطورات في القطاع اللوجستي، بما في ذلك المناطق اللوجستية والمرافق والمراكز والمشاريع والبنية التحتية، ووكلاء الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية، إلى جانب مواءمة وتبادل سياسات ولوائح الخدمات اللوجستية فيما يتعلق بحوكمة الخدمات اللوجستية، والامتثال، وخطط تمكين القطاع، وترخيص الخدمات والأنشطة اللوجستية.