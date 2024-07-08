20 جولة للإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات

نفّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية أبانات 20 جولة في أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للميادين، والأحياء والشوارع العامة ومكافحة الحشرات، خلال شهر يونيو لعام 2024م، بمعدل 5 جولات في الأسبوع، وذلك ضمن جهودها في أعمال الإصحاح البيئي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق «بلدي» أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.



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