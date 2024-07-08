خدمات إرشادية للمعتمرين بـ 45 لغة

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودها في تقديم أفضل الخدمات الدعوية والإرشادية؛ لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوّار خلال موسم العمرة لعام 1446هـ، في مكة المكرّمة ومساجد الحلّ، بمشاركة الدعاة والمترجمين لبذل كل ما هو ممكن في سبيل راحة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في البقاع المقدّسة لأداء مناسك العمرة.

وتتنوع الخدمات الدعوية التي تقدمها الوزارة للمعتمرين، حيث يأتي من ضمنها إرشاد السائلين من خلال كبائن التوعية الإسلامية في مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- بالتنعيم ومسجد الحلّ بالجعرانة، وعدد من الأماكن التاريخية التي يقصدها الزوار ومنها جبل الرحمة بمشعر

عرفات، وجبل ثور.

كما تشمل الخدمات التوعوية توزيع إصدارات الوزارة من المطبوعات العلمية، إضافة إلى إقامة سلسلة من الدروس العلمية والكلمات الوعظية التي يقدمها العديد من الدعاة والمترجمين في مصليات الفنادق المحيطة بالحرم المكي، وتتطرق لعناوين عدة، أهمها: إيضاح مناسك العمرة، ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمناسك العمرة.