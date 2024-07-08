21 ألف جولة رقابية لرصد امتثال المنشآت

نفذت أمانة المدينة المنورة 21507 جولات رقابية في المنشآت التجارية والصحية خلال شهر يونيو الماضي، للتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية الاشتراطات الصحية وامتثالها للاشتراطات البلدية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتوفير بيئة صحية وآمنة.

وبيّنت أن 2000 متدرب استفادوا من برنامج التثقيف الصحي الذي تنفّذه، للتدريب على الأساليب والممارسات العالمية من أجل تعزيز الصحة العامة، والارتقاء بسلامة الغذاء.

وأوضحت الأمانة أنها أجرت في مختبراتها 897 تحليلا مخبريا على عينات من الأغذية خلال الشهر الماضي، للتأكد من مطابقتها المعايير اللازمة ومدى صلاحيتها للاستهلاك، مبينة أن نتائج التحاليل الكيميائية أظهرت مطابقة 960 عينة و63 عينة غير صالحة للاستهلاك، ومشيرةً إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية وإجراء عمليات الفحص، لتعزيز الدور الرقابي على الغذاء.

وأكدت الأمانة ضرورة التزام المنشآت بالمعايير والإرشادات الصحية المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء، واستمرار تلقي البلاغات من أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل، والرقم الموحد 940 بشأن المخالفات المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية في المنشآت.