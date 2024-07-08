132 محطة و6 مسارات لحافلات طيبة

وتضمنت مسارات الخدمة 6 مسارات لخدمة المستفيدين موزعة في أرجاء المدينة المنورة، تشمل محطتي خدمة على امتداد مسار قطار الحرمين السريع - المسجد النبوي، ومحطتين في مسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي -المسجد النبوي تعمل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى 36 محطة على امتداد مسار الجامعة الإسلامية - العالية، وكذلك 36 محطة ضمن مسار الميقات - الخالدية، و20 محطة لخدمة المستفيدين ضمن مسار القصواء - سيد الشهداء، إلى جانب 36 محطة على امتداد مسار مجمع طباعة المصحف الشريف - العالية.
ويبدأ تقديم الخدمة في جميع المسارات، اعتباراً من الساعة الـ6 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ10 مساء، في ما عدا مسار محطة قطار الحرمين السريع - المسجد النبوي، إذ يبدأ تقديم الخدمة اعتباراً من الـ7 صباحاً وحتى الـ11 مساءً.
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