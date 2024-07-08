132 محطة و6 مسارات لحافلات طيبة

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة ومشروع حافلات المدينة المنورة عن خريطة المسارات وجدول مواعيد خدمة «حافلات المدينة» لشهر محرم الجاري، وذلك ضمن منظومة الخدمات التي تمت تهيئتها لخدمة الأهالي والزائرين في المدينة المنورة.

وتضمنت مسارات الخدمة 6 مسارات لخدمة المستفيدين موزعة في أرجاء المدينة المنورة، تشمل محطتي خدمة على امتداد مسار قطار الحرمين السريع - المسجد النبوي، ومحطتين في مسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي -المسجد النبوي تعمل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى 36 محطة على امتداد مسار الجامعة الإسلامية - العالية، وكذلك 36 محطة ضمن مسار الميقات - الخالدية، و20 محطة لخدمة المستفيدين ضمن مسار القصواء - سيد الشهداء، إلى جانب 36 محطة على امتداد مسار مجمع طباعة المصحف الشريف - العالية.

ويبدأ تقديم الخدمة في جميع المسارات، اعتباراً من الساعة الـ6 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ10 مساء، في ما عدا مسار محطة قطار الحرمين السريع - المسجد النبوي، إذ يبدأ تقديم الخدمة اعتباراً من الـ7 صباحاً وحتى الـ11 مساءً.