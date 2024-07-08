مشاريع تنموية وتطويرية برأس تنورة

تنفذ أمانة المنطقة الشرقية عددًا من المشاريع والأعمال التطويرية للشوارع والأرصفة والتقاطعات في محافظة رأس تنورة، وذلك ضمن مشاريع التنمية والازدهار؛ لتحسين جودة الحياة.

مرحلة أولى

أوضحت الأمانة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير شارع الملك عبدالعزيز، التي تمت على طول 700 متر، وعلى مساحة 42 ألف متر مربع، بالإضافة لزراعة أكثر من 500 شجرة وشجيرة، واستحداث مناطق خضراء بمساحة أكثر من 4000 متر مربع، وإنشاء أرصفة مشاة بطول أكثر من 1600 متر طولي، مع إعادة كشط وسفلتة الطريق بمساحة أكثر من 17 ألف متر مربع، مبينة أن نسبة إنجاز مرحلة المشروع الثانية بلغت أكثر من 90% من الأعمال في الطريق على طول 700 متر طولي، وعلى مساحة 12 ألف متر مربع، حيث شملت أعمال التطوير زراعة أكثر من 250 شجرة وشجيرة، وزيادة مساحة إضافية للمسطحات الخضراء بأكثر من 2000 متر مربع، وإنشاء أرصفة مشاة بطول أكثر من 700 متر طولي، مع إعادة كشط وسفلتة الطريق بمساحة أكثر من 8 آلاف متر مربع، ولافتة إلى البدء في أعمال المرحلة الثالثة والرابعة من التطوير بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أعمال تطويرية

أبانت أمانة الشرقية أن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في المحافظة تشمل أعمال تطويرية لعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية، وبعض التقاطعات الرئيسة، منها شوارع: الملك عبدالعزيز والملك سعود بن عبدالعزيز والملك سلمان بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز والملك فيصل بن عبدالعزيز والأمير نايف بن عبدالعزيز والنادي، بالإضافة إلى إجراء أعمال تطويرية لحديقة الرياض، مشيرةً إلى بدء تطوير شارع الملك عبدالعزيز، الذي يبلغ طوله 2320 مترًا، المتجه لداخل المحافظة، والذي بلغت نسبة إنجازه قرابة 80%.