معسكرات لتمكين الكفاءات الوطنية في الأمن السيبراني

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وأوضحت الهيئة أن «معسكرات الأمن السيبراني» سيتم تنفيذها على مدى 3 أسابيع في الرياض وجدة والخبر بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وعبر مرحلتين حيث تتمثل المرحلة الأولى في حضور التدريب النظري الذي يشتمل على دورتين تدريبيتين في مجال الأمن السيبراني، فيمbا تتضمن المرحلة الثانية تدريبا عمليا مكثفا من خلال تنفيذ تمارين سيبرانية تحاكي سيناريوهات واقعية تهدف إلى تعزيز المهارات وتطبيق المفاهيم والمعارف التي تم اكتسابها خلال المرحلة الأولى.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
أهداف المعسكرات:
- تطوير مهارات الطلاب والطالبات.
- رفع جودة الكفاءات في الأمن السيبراني.
- تلبية احتياجات سوق العمل في المملكة.
- تقليص الفجوة بين العرض والطلب.
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