واحة الملك سلمان تعرف الطلاب بتقنيات سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل واحة الملك سلمان للعلوم استقبال الطلبة للتعرف على التقنيات المهمة في سوق العمل واختيار التخصص الجامعي، للطلبة عموما ولخريجي الثانوية العامة المتقدمين للجامعات خصوصا؛ بهدف تعريفهم بالتخصصات الجامعية المطلوبة، والمهارات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل، مما يساعدهم على اختيار المسار العلمي والمهني المناسب.

ويتعرف الطلبة في «الواحة» على الموضوعات الأربعة ذات الأولوية في البحث والتطوير (الطاقة والصناعة، والبيئة والاستدامة، والصحة، واقتصاديات المستقبل) والتقنيات المرتبطة بها.

وبلغ زوار معرض المسارات العلمية أكثر من 15 ألف طالب وطالبة خلال الربع الأخير من عام2023م، ونحو 7 آلاف خلال الربع الأول من عام 2024م.

وتعد «الواحة» حاضنة للمعرفة وهي وجهـة علمية وثقافية وسـياحية، تناسب الصغار والكبار، حيث تحوي قاعات علمية، تغطي المجالات التي تتمتع فيها المملكة بمكانة عالمية وهي: (الطاقة، والصناعات التحويلية، والماء والبيئة، والأرض والمعادن، والاتصالات وتقنية المعلومات، والفضاء)، كما تحوي الواحة مسرحا متخصصا تعرض فيه أفلام علمية ترفيهية ومسابقات ولقاءات.