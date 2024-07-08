شكرا لقرائتكم خبر منح بـ100 ألف دولار لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مشروع استثمارها في دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي بالمملكة، بالتعاون مع Google، وذلك خلال تقديمها منحا بحثية بقيمة 100 ألف دولار لباحثي الذكاء الاصطناعي، من قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في الجامعة، بهدف تعزيز الأبحاث في مجال تعلم الآلة، خاصة في استخدام النماذج اللغوية التوليدية الكبيرة «LLMs»، مما يتيح للمستفيدين من هذه المنح تطوير أبحاثهم في موضوعات تشمل: الصحة، وفهم اللغة عبر الثقافات، والاستدامة، والخصوصية، والتعليم.

ويتزامن إطلاق هذه المنح العلمية مع إعلان «كاوست» تأسيس مركزها الجديد للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يعمل على تسريع التميز في أبحاث الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطويرها في المملكة، خلال ابتكار نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للأغراض العامة، وتدريب أفضل الممارسات التي تغذي الحلول المتخصصة لأولويات للبحث والتطوير والابتكار في المملكة.

وأوضح رئيس قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في «كاوست»، البروفيسور جيانلوكا سيتي، أن الجامعة خلال مثل هذه الشراكات تركز على جودة المواهب في قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية، إذ ستتيح هذه المنح لأعضاء الهيئة الأكاديمية تعزيز الجهود في مجال تعلم الآلة متعدد اللغات والنماذج، وتطوير النماذج اللغوية الكبيرة في المجالات التي يمكنها إحداث تأثير مجتمعي هائل.

منح كاوست البحثية