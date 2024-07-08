شكرا لقرائتكم خبر منح بـ100 ألف دولار لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتزامن إطلاق هذه المنح العلمية مع إعلان «كاوست» تأسيس مركزها الجديد للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يعمل على تسريع التميز في أبحاث الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطويرها في المملكة، خلال ابتكار نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للأغراض العامة، وتدريب أفضل الممارسات التي تغذي الحلول المتخصصة لأولويات للبحث والتطوير والابتكار في المملكة.
وأوضح رئيس قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في «كاوست»، البروفيسور جيانلوكا سيتي، أن الجامعة خلال مثل هذه الشراكات تركز على جودة المواهب في قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية، إذ ستتيح هذه المنح لأعضاء الهيئة الأكاديمية تعزيز الجهود في مجال تعلم الآلة متعدد اللغات والنماذج، وتطوير النماذج اللغوية الكبيرة في المجالات التي يمكنها إحداث تأثير مجتمعي هائل.
منح كاوست البحثية
- تؤكد اهتمام Google بأبحاث الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالمي في كاوست.
- تتيح استكشاف المجالات الرائدة في تعليم الآلة والحوسبة البصرية.
- تهتم برسومات وتصوير الحاسب الآلي.
- تمكن الباحثين والمؤسسات المحلية لتقديم حلول للمستخدمين والشركات والحكومات في ظل تطور الذكاء الاصطناعي.
- تعزز الإنجازات في مجال تعلم الآلة متعدد اللغات والنماذج.
- مضاعفة جهود Google لدعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر منح بـ100 ألف دولار لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.