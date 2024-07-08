«التعليم» تتيح للمدارس تحديد الإجازات الدراسية وفق سياستها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لضبط العملية التعليمية وإتاحة الفرصة للمنشآت التعليمية للتصرف حسب ما تراه مناسبا وفق سياستها، أصدرت وزارة التعليم تعميما لجميع المدارس الأهلية والعالمية مبني على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على الموافقة على التقويم الدراسي للأعوام الدراسية الخمس المقبلة بدءا من 1447/1446هـ،2024 /2025م إلى العام الدراسي 1450 /1451هـ،2028 /2029 والذي تضمن الإطار الزمني للتقويم الدراسي المعتمد للسنوات الدراسية الخمس المقبلة، والتقويم التفصيلي للعام الدراسي 1446 /1447هـ،2024 /2025 ومواعيد إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في ديوان الوزارة وفي إدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس. كما اشتمل التعميم على ضوابط إعداد التقويم الدراسي للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأهلية والعالمية والمدارس السعودية في الخارج. وشددت الوزارة على ضرورة أن تلتزم المدارس السعودية في الخارج بالإجازات الوطنية الواردة في التقويم الدراسي المعتمد (اليوم الوطني ويوم التأسيس) عند رغبتها بإعداد التقويم الدراسي بما يتناسب مع الحالة التعليمية في البلد المستضيف، وترفع المدارس السعودية في الخارج تقويمها الدراسي في حالة اختلافه عن المعلن من قبل الوزارة للإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج للاعتماد قبل بداية العام الدراسي بثلاثة أشهر. أبرز تعليمات الوزارة: يجوز للمدارس الأجنبية والأهلية التي تدرس منهجا مغايرا اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها بما تراه مناسبا لها.

يحق للجامعات والكليات ومؤسسات التدريب التقني والمهني اختيار نظام الفصول الدراسية التي سيطبق لديها، مع ضرورة المحافظة على الحد الأدنى لعدد الأيام الدراسية (180) يوما.

للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأهلية والأجنبية حرية اقتراح تعديل وتغيير تاريخ بدء أو انتهاء العام الدراسي بمقدار لا يتجاوز أسبوعين عن التقويم الدراسي المعتمد بدءا من عام 2026/2025م وحتى عام 2029/2028م.

يحق للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأهلية والأجنبية اقتراح تعديل تواريخ الإجازات المرنة مثل: إجازتي الخريف والشتاء وإجازتي عيدي الفطر والأضحى مع مراعاة ألا تتجاوز الدراسة في رمضان المبارك الـ21 منه بدءا من عام 2026/2025م وحتّى عام 2029/2028م.

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