ماجستير تنفيذي في الملكية الفكرية بجامعة أم القرى

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واشترطت أن يكون المتقدم سعودي، أو حاصلا على منحة دراسية للدراسات العليا، وأن يكون حاصلا على البكالوريوس بتقدير جيد جدا، في تخصصات (القانون والأنظمة، والإدارة والاقتصاد، والهندسة، والطب والعلوم الصحية، والعلوم)، وحاصلا على البكالوريوس من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها، ويشترط معادلة الشهادة للسعوديين إذا كانت الشهادة من جامعة بالخارج.
وأوضحت أن من معايير القبول لديها الحصول على درجة الحد الأدنى في اختبار اللغة الإنجليزية، مع الاستثناء من الشرط للمتقدمين الحاصلين على درجات علمية من جامعات دول أجنبية لغتها الرسمية الإنجليزية، ويكون لديه خبرة عمل إدارية لا تقل عن عام.
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