ماجستير تنفيذي في الملكية الفكرية بجامعة أم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة أم القرى بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن إتاحة التقديم للالتحاق ببرنامج الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال، للطلاب والطالبات، للفصل الدراسي الأول من العام المقبل.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي، أو حاصلا على منحة دراسية للدراسات العليا، وأن يكون حاصلا على البكالوريوس بتقدير جيد جدا، في تخصصات (القانون والأنظمة، والإدارة والاقتصاد، والهندسة، والطب والعلوم الصحية، والعلوم)، وحاصلا على البكالوريوس من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها، ويشترط معادلة الشهادة للسعوديين إذا كانت الشهادة من جامعة بالخارج.

وأوضحت أن من معايير القبول لديها الحصول على درجة الحد الأدنى في اختبار اللغة الإنجليزية، مع الاستثناء من الشرط للمتقدمين الحاصلين على درجات علمية من جامعات دول أجنبية لغتها الرسمية الإنجليزية، ويكون لديه خبرة عمل إدارية لا تقل عن عام.