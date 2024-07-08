شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. منظمة التنمية الإدارية تعقد 180 برنامجًا تدريبيًا والان نبدء بالتفاصيل



جاء هذا بمشاركة 780 متدربًا من منسوبي وزارات وهيئات من دول عربية، هي المملكة العربية برامج تنمية وتطوير المهارات كما شاركت الكويت، وليبيا، واليمن، وسلطنة عمان، ومصر.

وتناولت البرامج التدريبية عدة موضوعات، منها برامج تنمية وتطوير مهارات المختصين بالإدارة الإلكترونية، واستخدام التكنولوجيا الذكية في قياس الأداء المؤسسي.

وكذلك إعداد هندسة العمليات الإدارية، وإعداد وتأهيل القادة، والتعامل مع الضغوط، وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، وتنمية مهارات مديري مكاتب الإدارة العليا، والتفكير الاستراتيجي. تطبيق النظم الذكية في التعليم هذا بالإضافة إلى تطبيق النظم الذكية في التعليم وإدارة الموارد البشرية الاستراتيجية والإدارة المالية المتقدمة، وإدارة المخاطر في القطاع الحكومي، والأساليب الحديثة في المراجعة، والمهارات المتكاملة في الشؤون القانونية والأمن الصناعي، والإدارة الحديثة للعلاقات العامة والمراسم والبروتوكول.

وتهدف البرامج التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في القطاعات الإدارية والمالية والمحاسبية وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشروعات والشهادات المهنية بما يسهم في تحسين أداء العاملين في جهات عملهم. الدمام - شريف احمد - عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية 180 برنامجًا تدريبيًا ودبلومًا خلال النصف الأول من العام الجاري.جاء هذا بمشاركة 780 متدربًا من منسوبي وزارات وهيئات من دول عربية، هي المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة، وقطر.كما شاركت الكويت، وليبيا، واليمن، وسلطنة عمان، ومصر.وتناولت البرامج التدريبية عدة موضوعات، منها برامج تنمية وتطوير مهارات المختصين بالإدارة الإلكترونية، واستخدام التكنولوجيا الذكية في قياس الأداء المؤسسي.وكذلك إعداد هندسة العمليات الإدارية، وإعداد وتأهيل القادة، والتعامل مع الضغوط، وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، وتنمية مهارات مديري مكاتب الإدارة العليا، والتفكير الاستراتيجي.هذا بالإضافة إلى تطبيق النظم الذكية في التعليم وإدارة الموارد البشرية الاستراتيجية والإدارة المالية المتقدمة، وإدارة المخاطر في القطاع الحكومي، والأساليب الحديثة في المراجعة، والمهارات المتكاملة في الشؤون القانونية والأمن الصناعي، والإدارة الحديثة للعلاقات العامة والمراسم والبروتوكول.وتهدف البرامج التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في القطاعات الإدارية والمالية والمحاسبية وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشروعات والشهادات المهنية بما يسهم في تحسين أداء العاملين في جهات عملهم.