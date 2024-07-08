شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ورومانيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الرومانية

التعاون السعودي الروماني

الدمام - شريف احمد - التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، نظيره الروماني سورين ميهاي غريندينو.وبُحث خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.بعد ذلك، وقع وزير النقل مع نظيره الروماني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المملكة ورومانيا في مجال الخدمات اللوجستية.مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، التي تشمل تبادل ودعم الخبرات وآخر التطورات في القطاع اللوجستي، بما في ذلك المناطق اللوجستية والمرافق والمراكز والمشاريع والبنية التحتية ووكلاء الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية.هذا إلى جانب مواءمة وتبادل سياسات ولوائح الخدمات اللوجستية فيما يتعلق بحوكمة الخدمات اللوجستية والامتثال وخطط تمكين القطاع وترخيص الخدمات والأنشطة اللوجستية.حضر اللقاء، وزير البحث والابتكار والرقمنة الروماني بوقدان قرويا إيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا الدكتور محمد عبدالغني محمد خياط، والوفد المرافق لوزير النقل والخدمات اللوجستية.